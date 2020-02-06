6 Февр. 2020 2020-02-06T05:28:07+03:00

Погода на Ямале 6 февраля: снегопады не отступают Фото: pixabay.com

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В четверг, 6 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 11 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – весь день. Ветер северный 4 м/с.

В Ноябрьске -2 градусов, пасмурно, снегопад – в первой половине дня. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса. Пасмурная погода, снег – в течение дня. Ветер южный 8 м/с.

В Надыме -4 градуса. Пасмурно, в первой половине дня – небольшой снег. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 2 градуса, пасмурно. Снег будет идти весь день. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -4 градуса, пасмурно, в середине дня снег прекратится. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов, пасмурно, снег. Ветер северный 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU