2020-02-05T16:14:52+03:00
Общество

Мэр Салехарда ощутил на себе тесноту в автобусах в час пик

Количество рейсов по маршруту №4 решено увеличить
Анна Полякова
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Мэр Салехарда ощутил на себе тесноту в автобусах в час пик Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.comМэр Салехарда ощутил на себе тесноту в автобусах в час пик Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com
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В Салехарде в час пик добавят три рейса «четвёрки». Утром в среду, 5 февраля, глава Салехарда Алексей Титовский проехал по маршруту городского автобуса №4 – от остановки мкр. Ямальский до 17-го микрорайона. Его узнали пассажиры, фотографии тут же попали на страницы местных пабликов «ВКонтакте».

На проблему переполненности автобусов в час пик внимание главы города обратили пользователи соцсетей. Сообщили в администрации ямальской столицы.

Фото: salekhard.org

Фото: salekhard.org

По поручению мэра принято решение увеличить количество рейсов на этом маршруте. Уже в четверг к графику в утренние часы «четвёрки» добавятся три дополнительных рейса. А именно: в 7:03 и 8:23 автобус отправится от конечной остановки Ангальский мыс и в 7:43 от остановки мкр. Ямальский.

В своём Instagram Алексей Титовский прокомментировал и другую важную для горожан тему: «Было много вопросов по работе информационных табло. Специалисты уже настроили 32 штуки, остальные 13 настроят в ближайшее время. Там, где они пока не работают, в качестве временного решения установят классические таблички с расписанием автобусов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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