Мэр Салехарда ощутил на себе тесноту в автобусах в час пик
В Салехарде в час пик добавят три рейса «четвёрки». Утром в среду, 5 февраля, глава Салехарда Алексей Титовский проехал по маршруту городского автобуса №4 – от остановки мкр. Ямальский до 17-го микрорайона. Его узнали пассажиры, фотографии тут же попали на страницы местных пабликов «ВКонтакте».
На проблему переполненности автобусов в час пик внимание главы города обратили пользователи соцсетей. Сообщили в администрации ямальской столицы.
Фото: salekhard.org
По поручению мэра принято решение увеличить количество рейсов на этом маршруте. Уже в четверг к графику в утренние часы «четвёрки» добавятся три дополнительных рейса. А именно: в 7:03 и 8:23 автобус отправится от конечной остановки Ангальский мыс и в 7:43 от остановки мкр. Ямальский.
В своём Instagram Алексей Титовский прокомментировал и другую важную для горожан тему: «Было много вопросов по работе информационных табло. Специалисты уже настроили 32 штуки, остальные 13 настроят в ближайшее время. Там, где они пока не работают, в качестве временного решения установят классические таблички с расписанием автобусов».
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ИСТОЧНИК KP.RU