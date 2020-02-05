2020-02-05T15:58:28+03:00
Происшествия

На АЗС в Тарко-Сале задержали наркомана с «синтетикой»

На него завели уголовное дело
Анна Полякова
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На АЗС в Тарко-Сале задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рфНа АЗС в Тарко-Сале задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рф
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Пуровские полицейские поймали подозреваемого в незаконном приобретении наркотиков. 30-летнего ранее не судимого жителя Тарко-Сале задержали в январе в районе одной из автозаправочных станций.

Как сообщили УМВД России по ЯНАО, был выявлен автомобиль под управлением мужчины, при котором полицейские обнаружили фольгированный сверток с кристаллическим веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила подозрения правоохранителей. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,76 граммов.

На допросе в отделе полиции мужчина признался, что наркотики приобрел для личного потребления. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере». Задержанным свою вину признал, с него взяли обязательство о явке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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