Надым готовится к юбилейному Дню оленевода

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:42:46+03:00

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Глава Надмыского района Леонид Дяченко 6 февраля планирует на площади у бульвара Стрижова провести выездное совещание, темой которого станет подготовка к проведению Открытых соревнований оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. С профильными службами он обсудит все этапы мероприятия.

В этом году традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в Надыме 29 февраля и 01 марта. Игры в 2020 году юбилейные – наш город примет зимнюю олимпиаду ямальских оленеводов уже в 25-й раз.

Этот праздник ждут оленеводы ямальской тундры, надымчане и многочисленные гости, которые приезжают в Надым, чтобы стать свидетелями захватывающих спортивных соревнований, познакомиться с традициями и укладом жизни коренных народов Севера.

- Как всегда, соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО в Надыме должны пройти на высоком организационном уровне. А юбилейный год обязывает нас мобилизовать все силы для того, чтобы День оленевода получился интересным, насыщенным незабываемыми моментами самобытного и яркого праздника, - резюмировал глава Надымского района во время рабочей встречи. Ее участники обсудили организационные и технические вопросы, обозначили задачи на ближайшую перспективу, утвердили схему размещения объектов на празднике.

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ИСТОЧНИК KP.RU