Пуровчанка, продавая коляску, поделилась деньгами с мошенниками

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:30:59+03:00

После с разговора по телефону она потеряла 10 тысяч рублей

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Жительница Пуровского района попалась на уловку мошенника, продавая детскую коляску. Несмотря на то схема обмана многим уже известна, северяне все же попадаются на удочку.

Утром 3 февраля 2020 года женщина на одном из сайтов разместила объявление о продаже детской коляски. Ей перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести товар и предложил рассчитаться безналом. Он обманным путем вынудил заявительницу сообщить ему данные банковской карты, а затем коды безопасности, которые приходили ей на телефон.

После окончания разговора женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали 10 тыс. рублей. Заявительница пыталась перезвонить предполагаемому покупателю, но его телефон был уже недоступен. Только тогда жительница поселка осознала обман и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают личность причастного к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU