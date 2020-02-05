2020-02-05T15:30:59+03:00
Происшествия

Пуровчанка, продавая коляску, поделилась деньгами с мошенниками

После с разговора по телефону она потеряла 10 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровчанка, продавая коляску, поделилась деньгами с мошенниками Фото: pixabay.comПуровчанка, продавая коляску, поделилась деньгами с мошенниками Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительница Пуровского района попалась на уловку мошенника, продавая детскую коляску. Несмотря на то схема обмана многим уже известна, северяне все же попадаются на удочку.

Утром 3 февраля 2020 года женщина на одном из сайтов разместила объявление о продаже детской коляски. Ей перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что желает приобрести товар и предложил рассчитаться безналом. Он обманным путем вынудил заявительницу сообщить ему данные банковской карты, а затем коды безопасности, которые приходили ей на телефон.

После окончания разговора женщина обнаружила, что с ее банковской карты пропали 10 тыс. рублей. Заявительница пыталась перезвонить предполагаемому покупателю, но его телефон был уже недоступен. Только тогда жительница поселка осознала обман и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают личность причастного к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Салехарда ощутил на себе тесноту в автобусах в час пик
На АЗС в Тарко-Сале задержали наркомана с «синтетикой»
Надым готовится к юбилейному Дню оленевода
Пуровчанка, продавая коляску, поделилась деньгами с мошенниками
На Ямале подведены итоги заготовительной кампании
Школьников в Ноябрьске отправили на дистанционное обучение
28 ямальцев могут стать «Мастерами гостеприимства»
У школьницы Ноябрьска взяли анализы на коронавирус
Ханымей планируют газифицировать до конца года
Впервые в Ноябрьске пройдет чемпионат по офисным видам спорта
Ямалец, угрожая ножницами, изнасиловал девушку
На Ямале выросли объёмы добычи газа и нефти
Таркосалинских медиков подготовили к профилактике коронавируса
Жители Салехарда выбирают территории для благоустройства в 2021 году
В Пуровском районе поймали банду, обчистившую магазин
На Ямале из-за метели закрыли зимник Коротчаево - Красноселькуп
В ямальских детсадах и школах будут чаще кормить олениной
Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома
В Надымском районе капитально отремонтируют в еще 37 многоквартирников
На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с