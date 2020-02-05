На Ямале подведены итоги заготовительной кампании

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:59:17+03:00

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Новые меры поддержки ямальского оленеводства показали первые результаты. В 2019 году заготовлено около двух тысяч тонн мяса оленя. Убой проводился на 11 сертифицированных заготовительных комплексах. Напомним, были введены в эксплуатацию новые производственные мощности – модульные убойные комплексы появились в поселках Мужи и Тазовский.

В прошлом году, по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова, были разработаны меры поддержки, направленные на увеличение доходов оленеводов от сдачи оленей на убойные комплексы. Уже в эту заготовительную кампанию нововведение коснулось национальных общин и малых оленеводческих предприятий. Для них более чем вдвое было увеличено финансирование за реализацию продукции.

- Мы отмечаем, что эти категории хозяйств повысили объёмы производства мяса и его качество. 77% составила именно 1 категория. Средний убойный вес животных «прибавил» на 8% и составил 36 кг, – прокомментировал начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых.

Нововведение в убойную кампанию-2020 коснётся всех оленеводческих хозяйств округа. Они будут получать на убойных комплексах по 450 рублей за килограмм мяса первой категории и 150 рублей – за вторую. Ранее оленину принимали по ценам 170 и 120 рублей соответственно.

Производственный эффект от таких изменений специалисты в полной мере смогут оценить по результатам следующего заготовительного сезона – уже в конце 2020 года, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU