2020-02-05T14:41:31+03:00
Общество

Школьников в Ноябрьске отправили на дистанционное обучение

Дети будут разобщены 14 дней
Анна Полякова
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Школьников в Ноябрьске отправили на дистанционное обучениеШкольников в Ноябрьске отправили на дистанционное обучениеФото: Ольга Крыльцова
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Школа МБОУ СОШ №8 г. Ноябрьска переведена на дистанционное обучение. На карантин учебное заведение закрыли с 5 февраля из-за сезонного роста заболеваемости детей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. Дети будут разобщены 14 дней.

Напомним, накануне учащаяся этой же школы госпитализирована с предварительным диагнозом «ОРВИ». У нее взяли биоматериалы для проведения лабораторного исследования. Анализ проведут в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора в города Новосибирск.

Как ранее сообщалось, все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Ориентировочная дата получения результатов исследования 8 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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