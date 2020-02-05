2020-02-05T14:32:51+03:00
Общество

28 ямальцев могут стать «Мастерами гостеприимства»

Победители получат в наставники глав регионов
Анна Полякова
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28 ямальцев могут стать «Мастерами гостеприимства» Фото: yanao.ru28 ямальцев могут стать «Мастерами гостеприимства» Фото: yanao.ru
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28 ямальцев в числе полутора тысяч полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли этап тестирования. Это самый высокий показатель по УрФО. Следующим этапом станет презентация проекта в сфере индустрии гостеприимства.

- Средний возраст участников - 34 года, из них 63,5% девушек. В полуфиналы конкурса пройдут 1120 человек", – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

«Мастера Гостеприимства» – Всероссийский конкурс, направленный на раскрытие возможностей и навыков профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах индустрии гостеприимства.

Участники, прошедшие дистанционный этап, отправятся на полуфиналы в девять городов России. В Салехарде полуфинал «Арктика» пройдёт с 17 по 19 марта.

Финал конкурса состоится в апреле и соберёт 200 отраслевых специалистов. Победителями станут 50 человек, они получат в наставники глав регионов, в числе которых губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а также именитых рестораторов, отельеров, управленцев в сфере гостеприимства.

Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и минприроды РФ. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы госвласти, ведущие компании и организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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