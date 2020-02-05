Ханымей планируют газифицировать до конца года

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:59:51+03:00

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В Ханымее Пуровского района в июле 2020 года начнут работы по газификации. Уже осенью основной газопровод должны ввести в эксплуатацию.

Газопровод высокого давления пройдёт от точки врезки до пересечения с улицей Шалышкина и Ханымейским трактом. Среднее давление будет подаваться до пересечения с улицами Нефтяников и Первопроходцев. Перевод источников тепло- и электроснабжения на газ выполнят с применением энергосберегающих технологий.

Как пояснили в районной администрации, так приступили к выполнению задачи, поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым по газификации сельских поселений. Проект планировки и межевания территорий муниципалитета с учётом строительства газопровода обсудили на встрече с жителями.

Как отметил глава муниципалитета Азат Мектепкалиев, ввод газопровода позволит жителям поселка, индивидуальным предпринимателям и гаражным кооперативам существенно сэкономить на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU