2020-02-05T13:43:41+03:00
Общество

Впервые в Ноябрьске пройдет чемпионат по офисным видам спорта

Клерки будут кататься на стульях, бросать «бумажные снежки»
Анна Полякова
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Впервые в Ноябрьске пройдет чемпионат по офисным видам спорта Фото: Администрация НоябрьскаВпервые в Ноябрьске пройдет чемпионат по офисным видам спорта Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск впервые проведет чемпионат по офисным видам спорта. «Офис 2020» пройдет 8 февраля во Дворце молодёжи. В ранг спорта возведены дисциплины, основанные на повседневных занятиях обычных офисных сотрудников, с использованием привычных вещей, сообщает администрация города.

В нем смогут принять участие «профессионалы» и «любители». Чемпионат по офисным видам спорта - это веселые и нестандартные соревнования. Клерки будут кататься на стульях, бросать «бумажные снежки» и «канцелярку» на меткость. Мастерство офисных сотрудников в этом деле, как правило, экономит им массу времени для интеллектуального труда.

Прием заявок на самый увлекательный и необычный чемпионат по офисным видам спорта «Офис 2020» завершится 6 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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