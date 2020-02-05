На Ямале выросли объёмы добычи газа и нефти

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Объём добычи газа на Ямале за год вырос на 2,1% и составил 608 млрд кубометров. По данным регионального департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса округа, объём добычи нефти также увеличился – на 7,3%, до 34,3 млн тонн, объём добычи газового конденсата – на 10,7%, достигнув 23,6 млн тонн.

Как сообщает правительство ЯНАО, в 2020 году на Ямале планируется добыть 598 млрд кубометров газа, 37,9 млн тонн нефти и 27,8 млн тонн конденсата. Таким образом, в текущем году по сравнению с прошлым годом объём добычи газа останется практически на прежнем уровне, нефти – увеличится на 10%, конденсата – на 15%.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU