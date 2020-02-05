2020-02-05T12:22:59+03:00
Экономика

На Ямале выросли объёмы добычи газа и нефти

Анна Полякова
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На Ямале выросли объёмы добычи газа и нефти Фото: yanao.ruНа Ямале выросли объёмы добычи газа и нефти Фото: yanao.ru
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Объём добычи газа на Ямале за год вырос на 2,1% и составил 608 млрд кубометров. По данным регионального департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса округа, объём добычи нефти также увеличился – на 7,3%, до 34,3 млн тонн, объём добычи газового конденсата – на 10,7%, достигнув 23,6 млн тонн.

Как сообщает правительство ЯНАО, в 2020 году на Ямале планируется добыть 598 млрд кубометров газа, 37,9 млн тонн нефти и 27,8 млн тонн конденсата. Таким образом, в текущем году по сравнению с прошлым годом объём добычи газа останется практически на прежнем уровне, нефти – увеличится на 10%, конденсата – на 15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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