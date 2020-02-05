Таркосалинских медиков подготовили к профилактике коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:17:09+03:00

Все пациенты с пневмонией, бронхитом, ОРВИ рассматриваются как потенциальные носители заболевания

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В Таркосалинской центральной районной больнице провели инструктаж о профилактике, диагностике и лечении коронавируса. Врачам и медсестрам рассказали о симптомах заболевания, алгоритме действий при его выявлении.

С медперсоналом встретились руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пуровскому и Красноселькупскому районах Михаил Попов и врач-инфекционист Тамара Магомадова.

Как подчеркнула в своем выступлении заведующая эпидемиологическим отделом райбольницы Бажена Медведева, все пациенты с пневмонией, бронхитом, ОРВИ должны рассматриваться как потенциальные носители коронавируса. При этом особое внимание следует уделять людям, которые в последние 14 дней находились за пределами страны или контактировали с прибывшими из-за рубежа.

На сегодняшний день больница обеспечена достаточным объемом средств индивидуальной защиты, необходимыми лекарственными препаратами и готова к любому развитию событий.

По словам Бажены Медведевой, сейчас задача эпидемиологов максимально распространить всю имеющуюся информацию о заболевании. Она поможет населению и медицинскому персоналу вовремя заподозрить инфекцию и предпринять все необходимые меры для лечения и недопущения ее распространения.

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ИСТОЧНИК KP.RU