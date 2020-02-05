Жители Салехарда выбирают территории для благоустройства в 2021 году

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:04:03+03:00

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Для жителей Салехарда на портале «Живём на Севере» началось голосование за городские площадки, которые будут обустроены в 2021 году. Их будут благоустраивать в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда», сообщили в администрации ямальской столицы. Свой голос жители окружного центра могут оставить до 13 февраля.

В списке предполагаемых объектов для обновления - детская спортивно-игровая площадка по улице Гаврюшина (в районе дома №17а), сквер у салона бытовых услуг «Сияние Севера» по улице Мира, площадь у «Геолога» по улице Матросова, сквер по улице Чубынина в районе мечети, памятник пограничникам на проспекте Молодёжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU