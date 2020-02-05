В Пуровском районе поймали банду, обчистившую магазин

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:36:51+03:00

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В Пуровском районе раскрыли кражу, совершенную бандой. Их наживой стали продукты из магазина. В январе 2020 года в полицию обратился руководитель одного из магазинов Тарко-Сале с заявлением. Он рассказал, что неизвестные с витрин унесли добычу на общую сумму более 10 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемых вычислили во время оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались местные жители. В полиции они признались в краже, похищенное полицейские изъяли лишь частично.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU