2020-02-05T10:36:51+03:00
Происшествия

В Пуровском районе поймали банду, обчистившую магазин

Добычей злоумышленников стали продукты на 10 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Пуровском районе поймали банду, обчистившую магазинВ Пуровском районе поймали банду, обчистившую магазинФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе раскрыли кражу, совершенную бандой. Их наживой стали продукты из магазина. В январе 2020 года в полицию обратился руководитель одного из магазинов Тарко-Сале с заявлением. Он рассказал, что неизвестные с витрин унесли добычу на общую сумму более 10 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемых вычислили во время оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались местные жители. В полиции они признались в краже, похищенное полицейские изъяли лишь частично.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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