На Ямале из-за метели закрыли зимник Коротчаево - Красноселькуп

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:23:06+03:00

Из четырех сезонных трасс работает только две

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Автозимник между Коротчаево и Красноселькупом сегодня, 5 февраля, закрыли для всех видов транспортных средств из-за ухудшения погодных условий. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, сообщает, что 5 февраля действует только две сезонные трассы из четырех.

Например, автозимник Надым — Салехард открыт для автомобилей общей массой до 10 тонн. Дорога Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги работает для машин массой до 20 тонн.

Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале до сих пор не открыли. Дорожники планируют пусть по ней движение 6 февраля.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU