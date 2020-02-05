2020-02-05T09:36:40+03:00
Происшествия

Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома

Огнем уничтожена кухня в одной квартире
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.comСалехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com
Изменить размер текста:

В Салехарде 4 февраля горел трехэтажный жилой дом по улице Чкалова. Сообщение о пожаре поступило около 10 часов вечера. Через считанные минуты огнеборцы были на месте вызова, к этому моменту жильцы дома смогли самостоятельно покинуть здание, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Очагом пожар оказалась квартира на втором этажа. Мужчина, который там оказался в момент ЧП, не мог выбраться из горящей квартиры. Было принято решение об эвакуации его с помощью автолестницы через окно.

Жилец квартиры и спасатель, страхующий его, спускались вдвоем. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Его обследовали, в дальнейшей медицинской помощи он не нуждался.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС России. За 20 минут пожар был полностью ликвидирован. Огню не дали распространиться на другие квартиры. В результате огнем повреждена кухня в квартире на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ямальских детсадах и школах будут чаще кормить олениной
Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома
В Надымском районе капитально отремонтируют в еще 37 многоквартирников
На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с
Ноябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020»
На Ямале отметили «День войскового оленя»
Погода на Ямале 5 февраля: снегопады к вечеру усилятся
Салехардскую школу после ЧП с потолком проверяет прокуратура
Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождение
У ямальских туристов, вернувшихся из Китая, подозревают коронавирус
В Салехарде повысилась эффективность очистки сточных вод
Надымские юнармейцы стали участниками масштабной акции в Новороссийске
Новоуренгойка купила у мошенников виртуальное постельное белье
Прокурор Нового Уренгоя защитил детей от опасной информации
Ямальская шахматистка Александра Горячкина рассказала о своих планах
Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса
На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе
Пожарные спасли двух пенсионеров из горевшего дома в селе Мужи
Ямальские полицейские догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон
Ямальские спортсменки взяли «золото» на чемпионате по боксу
На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет
Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов
В Ямальском районе погиб водитель снегохода
В селе Толька дважды горела теплотрасса