Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:36:40+03:00

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В Салехарде 4 февраля горел трехэтажный жилой дом по улице Чкалова. Сообщение о пожаре поступило около 10 часов вечера. Через считанные минуты огнеборцы были на месте вызова, к этому моменту жильцы дома смогли самостоятельно покинуть здание, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Очагом пожар оказалась квартира на втором этажа. Мужчина, который там оказался в момент ЧП, не мог выбраться из горящей квартиры. Было принято решение об эвакуации его с помощью автолестницы через окно.

Жилец квартиры и спасатель, страхующий его, спускались вдвоем. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Его обследовали, в дальнейшей медицинской помощи он не нуждался.

В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС России. За 20 минут пожар был полностью ликвидирован. Огню не дали распространиться на другие квартиры. В результате огнем повреждена кухня в квартире на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU