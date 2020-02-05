5 Февр. 2020 2020-02-05T08:46:49+03:00

В Надымском районе капитально отремонтируют в еще 37 многоквартирников Фото: правительство ЯНАО

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В Надымском районе подвели итоги кампании по капремонту многоквартирных домов в 2019 году и наметили планы на этот. Аппаратное совещание провел глава Надымского района Леонид Дяченко. Так в 2020 году краткосрочным планом предусмотрено выполнение капитального ремонта в 37 многоквартирных домах Надыма и в поселениях района.

По словам заместителя главы районной администрации Вадима Таскаева, 22 дома будут отремонтированы за счет средств собственников, а в 15-ти капремонт произведут на средства окружного и местного бюджетов. В рамках работ планируется капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем и электроснабжения, замена лифтового оборудования.

В 2019 году выполнены работы по капремонту 36 многоквартирников, в том числе был произведен ремонт крыш, фасадов, заменены внутридомовые инженерные системы, лифтовое оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU