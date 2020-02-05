2020-02-05T08:31:44+03:00
Общество

На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с

Непогода будет бушевать в Тазовском, Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах
Анна Полякова
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На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На территории Ямала 5 февраля прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, ожидается ветер южного и юго-восточного направления 8-13 м/с. Его порывы в Тазовском, Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах будут достигать 20 м/с. Местами по округу умеренный снег, метель.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей проявить предельную осторожность в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасными для людей на улице при сильных порывах ветра становятся слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции. Спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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