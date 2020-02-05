2020-02-05T08:12:33+03:00
Спорт

Ноябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020»

Забеги проводят на дистанциях 5 км и 800 м
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020» Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020» Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Ко Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2020» 9 февраля присоединится Ноябрьск. Состязание уже 38 лет объединяет любителей лыжного спорта по всей стране. На Ямале «Лыжня России» проходит с 2008 года. Ноябрьске первые старты состоялись в 2009 году.

В мероприятии принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст от 4 до 70 лет и старше. Предварительные заявки принимаются до 8 февраля. На следующий день на территории лыжной трассы МБУ «СШ «Олимпиец» состоится сама лыжная гонка, соревнования в этом году имеют статус муниципального уровня. Региональное состязание проводится в Новом Уренгое.

Как рассказали в администрации Ноябрьска, забеги проводят на дистанциях 5 км - для мужчин и женщин 2001 года рождения и старше, юношей и девушек 2002 года рождения и младше. 800 метров пробегут мальчики и девочки 2010 года рождения и младше.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ямальских детсадах и школах будут чаще кормить олениной
Салехардские пожарные спасли мужчину из горящего дома
В Надымском районе капитально отремонтируют в еще 37 многоквартирников
На Ямале ждут усиления ветра до 20 м/с
Ноябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020»
На Ямале отметили «День войскового оленя»
Погода на Ямале 5 февраля: снегопады к вечеру усилятся
Салехардскую школу после ЧП с потолком проверяет прокуратура
Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождение
У ямальских туристов, вернувшихся из Китая, подозревают коронавирус
В Салехарде повысилась эффективность очистки сточных вод
Надымские юнармейцы стали участниками масштабной акции в Новороссийске
Новоуренгойка купила у мошенников виртуальное постельное белье
Прокурор Нового Уренгоя защитил детей от опасной информации
Ямальская шахматистка Александра Горячкина рассказала о своих планах
Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса
На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе
Пожарные спасли двух пенсионеров из горевшего дома в селе Мужи
Ямальские полицейские догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон
Ямальские спортсменки взяли «золото» на чемпионате по боксу
На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет
Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов
В Ямальском районе погиб водитель снегохода
В селе Толька дважды горела теплотрасса