Ноябрьск присоединится к «Лыжне России – 2020»

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:12:33+03:00

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Ко Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2020» 9 февраля присоединится Ноябрьск. Состязание уже 38 лет объединяет любителей лыжного спорта по всей стране. На Ямале «Лыжня России» проходит с 2008 года. Ноябрьске первые старты состоялись в 2009 году.

В мероприятии принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст от 4 до 70 лет и старше. Предварительные заявки принимаются до 8 февраля. На следующий день на территории лыжной трассы МБУ «СШ «Олимпиец» состоится сама лыжная гонка, соревнования в этом году имеют статус муниципального уровня. Региональное состязание проводится в Новом Уренгое.

Как рассказали в администрации Ноябрьска, забеги проводят на дистанциях 5 км - для мужчин и женщин 2001 года рождения и старше, юношей и девушек 2002 года рождения и младше. 800 метров пробегут мальчики и девочки 2010 года рождения и младше.

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ИСТОЧНИК KP.RU