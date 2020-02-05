5 Февр. 2020 2020-02-05T05:41:15+03:00

Погода на Ямале 5 февраля: снегопады к вечеру усилятся Фото: Анна Полякова

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В среду, 5 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 11 градусов, пасмурно, слабый снег в течение дня. Ветер западный 2 м/с.

В Ноябрьске -5 градусов, пасмурно, снегопад к вечеру усилится. Ветер южный 9 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов. Пасмурная погода, снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме -3 градуса. Пасмурно и снежно. Юго-западный ветер 8 м/с.

В Губкинском -6 градусов, пасмурно. От снегопада город отдохнёт несколько часов в первой половине дня. Ветер южный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 6 градусов, пасмурно. Снег будет идти почти весь день. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -5 градусов, пасмурно, периодически - снег. Ветер южный 8 м/с.

В Лабытнанги -12 градусов, пасмурно, снег. Ветер переменных направлений 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU