2020-02-04T16:29:17+03:00
Происшествия

Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождение

Машина принадлежала организации
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождениеЖителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождениеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Нового Уренгоя за угон автомобиля и его управление в состоянии опьянения. Пьяный горожанин сел за руль чужого автомобиля марки Шевроле-Нива. Машина принадлежала одной организации. Злоумышленника задержали сотрудники ДПС.

Его судили по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления».

Как сообщает прокуратура ЯНАО, суд учел позицию государственного обвинителя и признал рецидивиста виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардскую школу после ЧП с потолком проверяет прокуратура
Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождение
У ямальских туристов, вернувшихся из Китая, подозревают коронавирус
В Салехарде повысилась эффективность очистки сточных вод
Надымские юнармейцы стали участниками масштабной акции в Новороссийске
Новоуренгойка купила у мошенников виртуальное постельное белье
Прокурор Нового Уренгоя защитил детей от опасной информации
Ямальская шахматистка Александра Горячкина рассказала о своих планах
Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса
На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе
Пожарные спасли двух пенсионеров из горевшего дома в селе Мужи
Ямальские полицейские догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон
Ямальские спортсменки взяли «золото» на чемпионате по боксу
На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет
Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов
В Ямальском районе погиб водитель снегохода
В селе Толька дважды горела теплотрасса