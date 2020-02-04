Жителя Нового Уренгоя лишили свободы за угон и пьяное вождение

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:29:17+03:00

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Житель Нового Уренгоя за угон автомобиля и его управление в состоянии опьянения. Пьяный горожанин сел за руль чужого автомобиля марки Шевроле-Нива. Машина принадлежала одной организации. Злоумышленника задержали сотрудники ДПС.

Его судили по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления».

Как сообщает прокуратура ЯНАО, суд учел позицию государственного обвинителя и признал рецидивиста виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU