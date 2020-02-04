В Салехарде повысилась эффективность очистки сточных вод

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:35:41+03:00

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Салехард строится, КОСы к увеличению объёмов сточных вод готовы. Об этом сообщает администрация ямальской столицы. Глава города Алексей Титовский и его первый заместитель Олег Куруч проконтролировали ход работ на городских очистных сооружениях.

- Ранее в Салехарде были проблемы с очисткой тех сточных вод, которые поступают с частных коллекторов. Сейчас эта проблема решена. Увеличена ёмкость сооружений, применены более сложные технологические решения. Станция запущена практически в полном объёме, - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Проведена важная работа, которая изменит экологическую обстановку в городе в лучшую сторону. В рамках программы модернизации КОСов достигнуто нормативное значение сточных вод на этапе пусконаладочных работ. Окончание работ и вывод станции на проектную мощность запланированы на лето 2020 года.

Сейчас их пропускная способность станции составляет 8 тысяч м3 в сутки. По факту в сутки поступает 6,5 тысяч кубометров. Следующий этап развития – выход на производительность 14 тысяч м3 в сутки, что обеспечит качество сбросов сточных вод в условиях развивающейся инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU