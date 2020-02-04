Надымские юнармейцы стали участниками масштабной акции в Новороссийске

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:25:56+03:00

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Надымские школьники приняли участие в патриотической акции «Бескозырка», которая в городе-герое Новороссийске проходит уже в 52-й раз. Впервые 1968 году молодежь города прошла с самодельными факелами от площади Героев до Малой земли, чтобы почтить подвиг защитников плацдарма.

В настоящее время в акции ежегодно участвуют более 50 тысяч новороссийцев, гостей, делегации, представляющие другие регионы и города. В этом году Надымский район на акции представляют юнармейцы пятой городской школы в сопровождении учителя истории.

На площади Героев в Новороссийске под звуки военного оркестра от Вечного огня торжественно зажгли два факела. Один, по традиции, доставили в небольшой поселок в пригороде Новороссийска - Южную Озереевку. Здесь в 1943 году был разбит главный ударный советский десант, после чего Цезарю Кунникову и его отряду пришлось взять задачу по созданию новороссийского плацдарма на себя.

Другой факел вместе с многотысячной колонной отправился к мемориалу «Малая земля». Участники шествия в память о подвиге малоземельцев пронесли в руках лампадки со свечами по улицам города-героя.

К слову, надымчане становятся участниками «Бескозырки» уже в третий раз. Первыми были ребята из шестой школы города, в прошлом году Новороссийск посетили юнармейцы из поселка Пангоды, теперь представители пятой школы принимают участие в памятных мероприятиях, которые приобретают особое значение в год 75-й годовщины Великой Победы, сообщили в районной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU