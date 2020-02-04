Новоуренгойка купила у мошенников виртуальное постельное белье

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:26:20+03:00

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Жительница Нового Уренгоя поделилась деньгами с мошенниками, рассчитывая на честность интернет-продавцов. 54-летняя женщина 29 января обратилась в дежурную часть с заявлением. Она пояснила, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел ее деньгами. Выяснилось, что в одном из мессенджеров по продаже постельного белья она оформила заказ.

Администратор пояснил ей, что необходимо оплатить всю сумму заказа, после чего будет осуществлена его доставка. Женщина перевела 16 950 рублей на счет, указанный злоумышленниками. После этого продавец перестал выходить на связь. Товар до настоящего времени не доставлен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальным наказанием может стать лишение свободы до пяти лет, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, помнить о том, что, при покупке товара по заниженной стоимости, высок риск стать жертвой мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU