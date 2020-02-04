Прокурор Нового Уренгоя защитил детей от опасной информации

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:37:45+03:00

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Прокуратура Нового Уренгоя проверила кафе города на соблюдение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Выяснилось, что одном из них посетителям без возрастных ограничений был открыт доступ к WiFi, не применяя при этом программно-аппаратные средства защиты детей от определенной информации.

Оказалось, что здесь подключались и к ресурсу, на котором размещена книга, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Таким образом администрация кафе нарушала права несовершеннолетних посетителей на защиту от информации, распространяемой в сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Владельцам кафе внесли представления, в настоящее время принимаются меры по установлению средств контентной фильтрации. Прокурор возбудил административные дела, которые направлены мировым судьям для рассмотрения по существу, сообщили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU