Ямальская шахматистка Александра Горячкина рассказала о своих планах

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:58:48+03:00

В марте она примет участие в третий этапе гран-при ФИДЕ среди женщин

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Прославленная шахматистка Александра Горячкина после нелегкой борьбы за титул чемпионки мира рассказала о своих планах. Напомним, соперницей салехардской спортсменки была китаянка Цзюй Вейцюнь. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья – 6:6. Судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказалась оппонентка из Поднебесной.

- Сыграть такой длинный матч с сильной соперницей и быть близкой к победе – это о многом говорит. Кроме того, не стоит забывать – Александра ещё молодая шахматистка. У неё всё впереди, - заявил отец и тренер спортсменки Юрий Горячкин.

Уже в марте шахматистка отправится в Швейцарию, где пройдёт третий этап гран-при ФИДЕ среди женщин. В рейтинге ФИДЕ (ежемесячный шахматный рейтинг лучших шахматистов) Александра Горячкина занимает четвёртое место в мире, сообщает администрация ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU