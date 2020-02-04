2020-02-04T11:19:18+03:00
Общество

Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса

Авторы лучших работ «90 мгновений Ямала» получат по 90 000 рублей
Анна Полякова
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Главный музей Ямал учредил премии для победителей фотоконкурса Фото: pixabay.comГлавный музей Ямал учредил премии для победителей фотоконкурса Фото: pixabay.com
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Главный музей ЯНАО объявил о старте открытого региональный фотоконкурс «90 мгновений Ямала», который посвящен юбилею автономного округа. В течение 2020 года МВК имени И. С. Шемановского будет реализовывать многочисленные проекты, выставки и конкурсы, приуроченные к юбилейной дате.

Участниками фотоконкурса могут стать художники без ограничений по месту жительства, но не младше 18 лет. Творческое состязание проводится по четырем номинациям. Например, «ЭтноЯмал» будет раскрывать самобытность народов, «Ямал промышленный» отражать страницы освоения и развития региона.

Объектом съемки для номинации «Другой взгляд» могут быть пейзажи, животные, населенные пункты в оригинальном ракурсе. «Символы Ямала» должны вызывать ассоциативные связи с округом.

МВК учредил для победителей конкурса внушительные денежные премии: 1 место – 90 000 рублей; 2 место – 70 000 рублей; 3 место – 50 000 рублей. Конкурсные работы также будут представлены на фотовыставке и опубликованы в юбилейном фотоальбоме «90 мгновений Ямала».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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