Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:19:18+03:00

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Главный музей ЯНАО объявил о старте открытого региональный фотоконкурс «90 мгновений Ямала», который посвящен юбилею автономного округа. В течение 2020 года МВК имени И. С. Шемановского будет реализовывать многочисленные проекты, выставки и конкурсы, приуроченные к юбилейной дате.

Участниками фотоконкурса могут стать художники без ограничений по месту жительства, но не младше 18 лет. Творческое состязание проводится по четырем номинациям. Например, «ЭтноЯмал» будет раскрывать самобытность народов, «Ямал промышленный» отражать страницы освоения и развития региона.

Объектом съемки для номинации «Другой взгляд» могут быть пейзажи, животные, населенные пункты в оригинальном ракурсе. «Символы Ямала» должны вызывать ассоциативные связи с округом.

МВК учредил для победителей конкурса внушительные денежные премии: 1 место – 90 000 рублей; 2 место – 70 000 рублей; 3 место – 50 000 рублей. Конкурсные работы также будут представлены на фотовыставке и опубликованы в юбилейном фотоальбоме «90 мгновений Ямала».

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ИСТОЧНИК KP.RU