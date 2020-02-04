2020-02-04T11:03:05+03:00
Общество

На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе

Губернатор ЯНАО встретился с новым руководителем Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
Анна Полякова
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На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе Фото: yanao.ruНа Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе Фото: yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с новым руководителем Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Гуржеевым планы по контролю за экологической обстановкой в округе.

Ведомство, создано в конце 2019 года в результате реорганизации структуры Росприроднадзора, включает в себя подразделения в ЯНАО, ХМАО и в Тюменской области. Ямал стал первым регионом, который посетил с визитом Андрей Гуржеев после своего назначения.

Он рассказал, что в результате реорганизации произошла централизация административных служб, а госинспекторов стало больше. Если раньше на Ямале работало 29 инспекторов, теперь их 38. По словам руководителя управления, это повысит эффективность работы территориальных органов.

В числе приоритетных задач он назвал контроль за утилизацией отходов, как промышленных, так и бытовых, охрану водоёмов от загрязнения, надзор за состоянием земельных ресурсов, а также содействие в реализации нацпроекта «Экология», сообщили в правительстве ЯНАО.

Руководитель ведомства отметил, что Ямалсамый значимый регион в управлении, где понимают специфику работы с промышленными предприятиями и топливно-энергетическим комплексом и готовы выстраивать взаимодействие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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