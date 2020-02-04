4 Февр. 2020 2020-02-04T10:45:55+03:00

Пожарные спасли двух пенсионеров из горевшего дома в селе Мужи Фото: gkups.yanao.ru

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В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО 3 февраля полыхал жилой на улице Лесная. Сообщение о ЧП поступило на пульт связи пожарной части в 16.36. Через 2 минуты пожарные прибыли на место происшествия. К этому моменту уже горел мансардный этаж по всей площади.

Это свидетельствует о позднем сообщении в пожарную часть, пояснили в Противопожарной службе ЯНАО. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей, находящихся в доме. Из огня вывели двух пенсионеров. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекалось 20 человек личного состава и три единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Полностью пожар был ликвидирован в 17.15. В результате пожара поврежден дом на площади 70 кв.м. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU