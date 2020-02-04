Ямальские полицейские догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские Ноябрьска по горячим следам раскрыли кражу, совершенную на железнодорожном вокзале. К ним обратился мужчина, который сообщил, что у него похитили телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Вахтовик ожидал поезда и оставил мобильник в боксе для подзарядки

Злоумышленника вычислили в течение нескольких минут. Мужчина к тому времени уже ехал в поезде, следующая остановка которого – станция Пурпе.

Полицейские на машине догнали состав, и, как только поезд открыл двери, задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель города Гулькевичи Краснодарского края, который ехал на работу. Чужой телефон он прихватил, когда забирал с подзарядки свой сотовый. На него завели уголовное дело.

- Когда речь идет о краже, совершенной в здании вокзала, сотрудникам полиции необходимо действовать как можно быстрее, ведь злоумышленник, как в данном случае, может покинуть город в считанные минуты, - пояснили в УТ МВД России по УрФО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07

ИСТОЧНИК KP.RU