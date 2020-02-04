4 Февр. 2020 2020-02-04T10:04:58+03:00

Ямальские спортсменки взяли «золото» на чемпионате по боксу Фото: администрация Нового Уренгоя

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое подвели итоги региональных соревнований по боксу среди женщин. Чемпионат и Первенство УрФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек посвящено празднованию 90-летия со дня образования Ямала и прошло в газовой столице впервые. Ямал на соревнованиях представляли 20 спортсменок.

Золотые медали завоевали Ангелина Ядвига, Дарья Салиндер, Евгения Тетченко, Екатерина Мамкина и Жасмин Сиргажина.

Больше всего призовых мест в своих возрастных категориях заняли спортсменки из Челябинска.

Полная итоговая таблица Чемпионата и Первенства УрФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек опубликована на сайте администрации Нового Уренгоя.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU