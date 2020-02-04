2020-02-04T09:45:23+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет

В перевернувшейся машине пострадал водитель
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Надымском районе на трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Авария произошла 3 февраля около 12:40 на 802 километре автодороги.

В Госавтоинспекции ЯНАО рассказали, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина, вылетев с трассы, опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы.

По данным ямальского ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых один человек погиб и двое травмированы. С начала 2020 года в 568 зарегистрированных ДТП, погибли семь человек и 47 травмированы, среди которых двое детей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный музей Ямал учредил крупные премии для победителей фотоконкурса
На Ямале обсуждают планы по контролю экологической обстановки в регионе
Пожарные спасли двух пенсионеров из горевшего дома в селе Мужи
Ямальские полицейские догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон
Ямальские спортсменки взяли «золото» на чемпионате по боксу
На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет
Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов
В Ямальском районе погиб водитель снегохода
В селе Толька дважды горела теплотрасса
Глава Ямала готовится к ежегодному докладу о положении дел в регионе
Жители Лабытнанги выбирают развлечения для детей в пришкольных лагерях
На Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх
Пуровчанин лишил Chanel и Louis Vuitton четырх миллионов рублей
Лучшие проекты в сфере туризма ЯНАО получат семь миллионов рублей
Погода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветре
Аптеки в Ноябрьске отчитались о запасах масок и противовирусных препаратов
В Тазовском торжественно открыли Год памяти и славы
В Аксарке более 40 семей до конца года переедут из авариек в новые дома
Ямальские НКО поделят 9 миллионов грантовых рублей
Мошенники лишили жительницу Нового Уренгоя поездки
Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию
В детсадах и школах Лабытнанги из-за коронавируса возобновили «утренний фильтр»
Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона
В Губкинском руководитель больше двух лет не платил семи работникам
В Салехарде онкологи проводят для жителей профилактическую акцию
Тазовских школьников учат распределять бюджет
Мошенники предложили ноябрянке безопасное хранение денег и выманили 200 тысяч
С поезда «Москва – Новый Уренгой» сняли пассажира с марихуаной
Вывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев