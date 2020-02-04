На трассе Сургут-Салехард ВАЗ вылетел в кювет

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:45:23+03:00

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В Надымском районе на трассе Сургут-Салехард в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Авария произошла 3 февраля около 12:40 на 802 километре автодороги.

В Госавтоинспекции ЯНАО рассказали, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина, вылетев с трассы, опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы.

По данным ямальского ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых один человек погиб и двое травмированы. С начала 2020 года в 568 зарегистрированных ДТП, погибли семь человек и 47 травмированы, среди которых двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU