Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде специалисты будут проверять крыши домов на наличие наледи. Напомним, 25 декабря 2019 года была создана рабочая группа по осмотру кровель административных зданий, жилых домов и строений на предмет наличия сосулек , а также скопления снега толщиной более 30 сантиметров на крышах. Проверки будут проходить дважды в неделю.

Сотрудники ГО и ЧС окружной столицы совместно с коммунальщиками будут инспектировать крыши домов и зданий на наличие сосулек и сугробов. Недобросовестные организации, ответственные за эти участки, в случае нарушения будут оштрафованы.

В администрации Салехарда советуют не игнорировать нарушения : «Если вы заметили кучи снега в своём дворе, которые не вывозятся, не очищается придомовая территории, есть снег на кровле и козырьках крылец, сообщите о таких фактах по телефону – 4-18-99».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU