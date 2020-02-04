2020-02-04T09:38:21+03:00
Общество

Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробов

Проверки будут проходить дважды в неделю
Анна Полякова
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Крыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробовКрыши Салехарда проверят на наличие сосулек и сугробовФото: Анна Полякова
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В Салехарде специалисты будут проверять крыши домов на наличие наледи. Напомним, 25 декабря 2019 года была создана рабочая группа по осмотру кровель административных зданий, жилых домов и строений на предмет наличия сосулек , а также скопления снега толщиной более 30 сантиметров на крышах. Проверки будут проходить дважды в неделю.

Сотрудники ГО и ЧС окружной столицы совместно с коммунальщиками будут инспектировать крыши домов и зданий на наличие сосулек и сугробов. Недобросовестные организации, ответственные за эти участки, в случае нарушения будут оштрафованы.

В администрации Салехарда советуют не игнорировать нарушения : «Если вы заметили кучи снега в своём дворе, которые не вывозятся, не очищается придомовая территории, есть снег на кровле и козырьках крылец, сообщите о таких фактах по телефону – 4-18-99».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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