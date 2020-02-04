В Ямальском районе погиб водитель снегохода

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:24:44+03:00

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Смертельное ДТП случилось в Ямальском районе 3 февраля. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, около 05:00 водитель за рулем снегохода не справился с управлением. В результате снегоход опрокинулся. Травмы, которые получил водитель, оказались не совместимыми с жизнью. Мужчина погиб, пострадал и его пассажир.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы. С начала 2020 года в 568 зарегистрированных ДТП, погибли семь человек и 47 травмированы, среди которых двое детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU