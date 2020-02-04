В селе Толька дважды горела теплотрасса

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:12:59+03:00

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В селе Толька Красноселькупского района пожарные дважды выезжали на тушение пожара на теплотрассе на улице Комсомольской. Оба возгорания случились практически в одно и то же время с интервалом в сутки. Каждый раз горел короб теплотрассы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, 2 февраля ЧП возникло в метре от жилого дома. В 17:39 пожар был ликвидирован. 3 февраля также на ликвидацию ЧП потребовалось около 15 минут.

В тушении пожара были задействованы девять человек, в распоряжении которых было две автомобиля противопожарной службы, — сообщает региональное ведомство. Огнем поврежден короб теплотрассы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU