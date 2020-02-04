2020-02-04T08:55:34+03:00
Общество

Глава Ямала готовится к ежегодному докладу о положении дел в регионе

Прямой эфир доклада будет транслироваться в соцсетях
Анна Полякова
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Глава Ямала готовится к ежегодному докладу о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала готовится к ежегодному докладу о положении дел в регионе Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу, 7 февраля, выступит с ежегодным докладом о положении дел в автономном округе. Глава региона напомнил землякам об этом масштабном мероприятии на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». В анонсе он сообщил, что планирует рассказать о том, что сделано в прошлом году и о планах на 2020-й.

«Поговорим о самом главном: улучшении жилищных условий ямальцев, о дорогах и нашей медицине. Обязательно затронем и вопросы поддержки семей», - написал губернатор.

Прямой эфир доклада будет транслироваться «ВК», а также в социальных сетях Инстаграм и Одноклассники 7 февраля в 15:00. Трансляцию поддержат крупные ямальские телеканалы, в том числе на Youtube.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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