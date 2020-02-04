2020-02-04T08:04:17+03:00
Общество

Жители Лабытнанги выбирают развлечения для детей в пришкольных лагерях

Голосование пройдет на портале «Живём на Севере»
Анна Полякова
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Жители Лабытнанги выбирают развлечения для детей в пришкольных лагерях Фото: Администрация ЛабытнангиЖители Лабытнанги выбирают развлечения для детей в пришкольных лагерях Фото: Администрация Лабытнанги
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Жители Лабытнанги придумывают программу для летних пришкольных лагерей. Горожане сами выберут, чем развлекать их детей во время каникул. Сбор идей по направлению «Навстречу лету!» стартовал на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

Горожанам предлагается ответить на вопрос: какие мероприятия были бы интересны для школьников в лагерях с дневным пребыванием детей, сообщает администрация города Лабытнанги. Предложения принимаются по 17 февраля включительно, затем начнётся этап голосования. Такая форма обратной связи оправдала себя, поскольку гарантирует, что выбор сделан самими горожанами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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