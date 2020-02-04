2020-02-04T07:48:41+03:00
Общество

На Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх

Спортсмены ЯНАО покажут, как готовятся к соревнованиям
Анна Полякова
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На Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх Фото: официальная страничка департамента по физической культуре и спорту ЯНАО instagram.comНа Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх Фото: официальная страничка департамента по физической культуре и спорту ЯНАО instagram.com
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В Салехард прибыли гости из Канады. Они работают над съемкой команды «Ямал» для документального фильма про Арктические Зимние Игры, которым, к слову, в 2020 году исполняется 50 лет, сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

Юбилейные мероприятия состоятся в г. Уайтхорс (Юкон, Канада). Ямал представит команда из 100 человек. В спортивную программу сборной региона войдут такие виды спорта как арктическое многоборье, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, лыжные гонки, настольный теннис, фигурное катание и футзал. Впервые за историю проведения игр также планируются соревнования по стрельбе из лука, в которых примут участие и ямальские спортсмены, рассказали в правительстве ЯНАО.

Для документального фильма канадцы снимают подготовку команд к Арктическим зимним играм в их родных странах. Иностранцам проведут экскурсию по Салехарду, гости увидят не только спортивные объекты Ямала, но посетят чум, поскольку некоторые участники соревнований из числа КМНС продолжают традиции предков и живут в тундре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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