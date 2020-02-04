2020-02-04T07:25:44+03:00
Происшествия

В Пуровском районе судят владельца магазина за продажу контрафакта

Он торговал поддельными «Chanel» и «Louis Vuitton»
Анна Полякова
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В Пуровском районе судят владельца магазина за продажу контрафактаВ Пуровском районе судят владельца магазина за продажу контрафактаФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе перед судом предстанет предприниматель, в торговой точке которого нашли контрафакт. В магазине в период с 01 мая 2015 года по 09 апреля 2019 года продавалась спортивная обувь, одежда и аксессуары обвиняемый, маркированная фейковыми логотипами «Chanel» и «Louis Vuitton».

Экспертиза установила, что правообладателям причинен крупный ущерб на сумму почти 4 млн. рублей.

Прокуратура Пуровского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя района за незаконное использование чужого товарного знака. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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