Лучшие проекты в сфере туризма ЯНАО получат семь миллионов рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:22:09+03:00

Авторы лучших проектов в сфере туризма поделят семь миллионов рублей Фото: yanao.ru

Субсидии на эту сумму поделят победители в шести номинациях

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На Ямале завершается приём заявок на конкурс проектов в сфере туризма внутреннего и въездного. Авторы лучших идей поделят семь миллионов рублей. Субсидии на эту сумму будут предоставлены победителям в шести номинациях. Самую большую сумму – три миллиона рублей – получат победители в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма автономного округа».

Конкурсный отбор проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии Ямала проводится с 2012 года. За восемь лет ямальцами было представлено более 226 проектов, финансовую поддержку из них получили 38.

Губернатор Дмитрий Артюхов не раз отмечал, что у региона есть своя «изюминка» - это красивая природа, самобытная культура народов Севера, другой мир, к которому хочется прикоснуться, получив массу ярких впечатлений.

Развитие туризма важно не только для гостей региона. Глава автономного округа отметил, что сам неоднократно слышал от местных ямальцев желание побывать в горах, на северной рыбалке.

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ИСТОЧНИК KP.RU