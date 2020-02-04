4 Февр. 2020 2020-02-04T05:28:19+03:00

Погода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветре Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 4 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер южный 8 м/с.

В Ноябрьске -14 градусов, пасмурно, периодически в течение дня – кратковременный снег. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое -14 градусов. Пасмурная погода, снег пройдет рано утром и вечером. Ветер южный 12 м/с.

В Надыме -10 градусов. Пасмурно и снежно. Южный ветер 12 м/с.

В Губкинском -15 градусов, пасмурно. Снег – утром и вечером. Ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, пасмурно. Периодически - снег. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -14 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 10 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, снегопад. Южный ветер 6 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU