2020-02-04T05:28:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветре

Температура воздуха -9 ... -15 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветреПогода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветреФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер южный 8 м/с.

В Ноябрьске -14 градусов, пасмурно, периодически в течение дня – кратковременный снег. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое -14 градусов. Пасмурная погода, снег пройдет рано утром и вечером. Ветер южный 12 м/с.

В Надыме -10 градусов. Пасмурно и снежно. Южный ветер 12 м/с.

В Губкинском -15 градусов, пасмурно. Снег – утром и вечером. Ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 15 градусов, пасмурно. Периодически - снег. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -14 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 10 м/с.

В Лабытнанги -10 градусов, пасмурно, снегопад. Южный ветер 6 м/с.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Лабытнанги выбирают развлечения для детей в пришкольных лагерях
На Ямале канадцы снимают фильм об Арктических играх
В Пуровском районе судят владельца магазина за продажу контрафакта
Лучшие проекты в сфере туризма ЯНАО получат семь миллионов рублей
Погода на Ямале 4 февраля: снегопады при южном ветре
Аптеки в Ноябрьске отчитались о запасах масок и противовирусных препаратов
В Тазовском торжественно открыли Год памяти и славы
В Аксарке более 40 семей до конца года переедут из авариек в новые дома
Ямальские НКО поделят 9 миллионов грантовых рублей
Мошенники лишили жительницу Нового Уренгоя поездки
Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию
В детсадах и школах Лабытнанги из-за коронавируса возобновили «утренний фильтр»
Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона
В Губкинском руководитель больше двух лет не платил семи работникам
В Салехарде онкологи проводят для жителей профилактическую акцию
Тазовских школьников учат распределять бюджет
Мошенники предложили ноябрянке безопасное хранение денег и выманили 200 тысяч
С поезда «Москва – Новый Уренгой» сняли пассажира с марихуаной
Вывоз мусора в морозы прошел на Ямале без сбоев