2020-02-03T16:53:34+03:00
Общество

Аптеки в Ноябрьске отчитались о запасах масок и противовирусных препаратов

Сейчас муниципалитет ведет мониторинг цен
Анна Полякова
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Аптеки в Ноябрьске отчитались о запасах масок и противовирусных препаратовАптеки в Ноябрьске отчитались о запасах масок и противовирусных препаратовФото: Ольга Крыльцова
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В аптеках Ноябрьска достаточно противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили руководители фармацевтических торговых точек на встрече с главой города Алексеем Романовым, которая состоялась сегодня, 3 февраля.

Говорили о готовности аптечных сетей обеспечить горожан необходимыми медикаментами и профилактическими товарами в период роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и иных вирусных болезней.

Как отметили участники встречи, ажиотажа в аптеках нет, везде имеется достаточный запас противовирусных лекарств и одноразовых масок. Сейчас муниципалитет ведет мониторинг количества препаратов и цен, сведения аптеки будут предоставлять еженедельно.

В городе функционирует 47 аптечных пунктов и аптек, в том числе и представители крупных федеральных сетей, сообщили в администрации Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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