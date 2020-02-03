2020-02-03T16:36:38+03:00
Общество

В Тазовском торжественно открыли Год памяти и славы

Участники и гости мероприятия окунулись в атмосферу военного времени
Анна Полякова
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В Тазовском торжественно открыли Год памяти и славы Фото: tasu.ruВ Тазовском торжественно открыли Год памяти и славы Фото: tasu.ru
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В Доме культуры районного центра состоялось открытие Года памяти и славы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Церемония станет началом цикла памятных мероприятий, посвященных юбилейной дате Великой Победы.

Участники и гости мероприятия в Тазовском района окунулись в атмосферу военного времени. Музыкальная композиция и пластический этюд о войне в исполнении творческих коллективов района стали прологом к церемонии торжественного открытия тематического года. В фойе разместилась экспозиция с фотографиями тазовчан - участников войны, а также выставка книг поэтов и писателей о войне.

Замглавы администрации района по социальным вопросам Ирина Буяновская от имени главы района Василия Паршакова и от себя лично поздравила тазовчан с этим знаменательным событием и пожелала мирного неба над головой, благополучия в семьях, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

- С каждым днём всё дальше от нас героические и тяжелые годы Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем подвиг солдата, стоящего на передовой и подвиг труженика тыла. Сегодня наш долг – хранить и бережно передавать историю, память о павших, чувство гордости за великую Победу и любовь к своей Родин, - сказала Ирина Буяновская.

К словам поздравлений присоединился военком Тазовского района Сергей Захаров. Программу мероприятия продолжила концертная программа с выступлениями вокальных ансамблей и танцевальных коллективов района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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