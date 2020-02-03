2020-02-03T15:32:28+03:00
Общество

В Аксарке более 40 семей до конца года переедут из авариек в новые дома

Четыре дома уже готовы для сдачи в эксплуатацию
Анна Полякова
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В Аксарке более 40 семей до конца года переедут в благоустроенные дома Фото: zsyanao.ruВ Аксарке более 40 семей до конца года переедут в благоустроенные дома Фото: zsyanao.ru
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До конца 2020 года более 40 семей в Аксарке переедут в благоустроенные капитальные дома, в том числе граждане, которые приобрели квартиры по договорам долевого строительства. С рабочим визитом в поселке побывал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко, где посетил социальные объекты и встретился с Главой Приуральского района Иваном Сакалом.

Тема разговора – переселение из ветхого и аварийного жилья и реконструкция участка дороги Салехард – Аксарка. На данный момент уже 4 дома готовы для сдачи в эксплуатацию. Также Иван Сакал сообщил, что участок дороги Салехард – Аксарка планируется заасфальтировать в этом году.

После разговора парламентарий посетил новую спортивную школу. Юные ямальцы могут заниматься здесь боксом, тхэквондо и несколькими видами борьбы, отметили в Закосбрании ЯНАО.

- Уверен, что в скором времени в спортивной школе появятся свои звезды. Готов оказать спонсорскую поддержку, необходимую для воспитания чемпионов, – отметил депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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