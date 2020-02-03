Ямальские НКО поделят 9 миллионов грантовых рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:21:24+03:00

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Департамент внутренней политики ЯНАО дал старт конкурсу губернаторских грантов для НКО, общий бюджет которого составляет более 9 миллионов рублей. Как и в прошлом году, всего губернаторские гранты получат около 20 организаций.

- Максимальный объем средств, которые могут быть выделены на один проект, составляет 500 тыс. рублей. В этом году мы попытались максимально облегчить бюрократические и оформительские процедуры для участников конкурса. Пакет документов для участия в конкурсе минимален: в него надо вложить лишь сам проект и устав общественной организации, претендующей на губернаторский грант. Остальные документы мы соберем уже самостоятельно, — отметил замдиректора департамента внутренней политики ЯНАО Алексей Мартынов.

Ожидается, что в 2020 году в конкурсе губернаторских грантов примут участия как новые социально ориентированные проекты, так и те, которые проводятся в регионе на регулярной основе. Это могут быть самые разные проекты: поисковые экспедиции к местам воинских захоронений, инициативы по зоозащите, мероприятия различных ветеранских объединений, сообщили в администрации ямальской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU