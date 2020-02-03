2020-02-03T15:04:38+03:00
Происшествия

Мошенники лишили жительницу Нового Уренгоя поездки

Женщина покупала авиабилеты на сайте
Анна Полякова
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Мошенники лишили жительницу Нового Уренгоя поездки Фото: pixabay.comМошенники лишили жительницу Нового Уренгоя поездки Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая 25-летняя горожанка. На одном из сайтов по продаже авиабилетов она оформила заявку. Ввела данные банковской карты, а также код, который пришел в смс-сообщении.

После этого с ее карты произошло списание 14 800 рублей. Однако до настоящего времени электронные билеты не получила, деньги не возвращены.

Осознав обман, 23 января она обратилась в дежурную часть с заявлением. В УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что аферистов ждет наказание в виде лишения свободы до пяти лет, однако найти их не так-то просто.

Полиция призывает граждан совершать покупки в Интернете только с проверенных сайтов и сообществ, чтобы уберечь свои сбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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