2020-02-03T14:44:53+03:00
Общество

Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию

20 тысяч рублей получит выпускник Ямальского полярного агроэкономического техникума
Анна Полякова
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Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию Фото:Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию Фото:
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Депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер приняла решение вручать вторую именную стипендию лучшим ямальским студентам. Так народная избранница поддержала решение главы региона об увеличении губернаторской стипендии для ямальских студентов вузов в 10 раз.

Единовременную денежную выплату в 20 тысяч рублей получит выпускник Ямальского полярного агроэкономического техникума, показавший лучшие успехи в учебе. Также будет учитываться участие студента в общественной жизни учебного заведения. Обладателя выплаты выберет стипендиальная комиссия при обязательном участии депутата. Первого стипендиата среди выпускников назовут по окончании этого учебного года.

Напомним, именную стипендию Елены Лаптандер выпускники Ямальского многопрофильного колледжа отделения культуры и искусств получают с 2016 года. Условием для ее получения также является отличная учеба и активная общественная жизнь, пояснили в региональном парламенте.

Депутат отмечает, что именная стипендия – это признание заслуг студента, оценка его труда и надежда, что выпускник так же ответственно будет трудиться на благо региона и страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ямальский депутат Елена Лаптандер учредила вторую именную стипендию
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