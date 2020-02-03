В детсадах и школах Лабытнанги из-за коронавируса возобновили «утренний фильтр»

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:29:52+03:00

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В администрации Лабытнанги план мероприятий по профилактике коронавируса обсудили на внеочередном заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Вирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае, добрался до России. Один из случаев зарегистрирован на территории Тюменской области.

Для населения уже разработаны информационные памятки, которые будут распространены в учреждениях образования, культуры и спорта, торговли, а также разнесены поквартирно в рамках акции «Жилище». В детсадах и школах возобновляется «утренний фильтр». Приветствуется масочный режим. Главная рекомендация на сегодня — не выезжать за пределы страны, сообщает администрация города.

Глава региона Дмитрий Артюхов еще на прошлой неделе поддержал предложение Роспотребнадзора об установке в аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма стационарных тепловизоров для дистанционного измерения температуры тела прибывающих на Ямал пассажиров.

О том, что представляет собой эта инфекция и как с ней бороться, рассказали представители лабытнангской городской больницы. Обычные противовирусные препараты не действуют, необходимые сильнодействующие лекарства в больнице имеются. Не стоит заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU