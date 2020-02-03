2020-02-03T14:17:19+03:00
Общество

Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона

Михаил Торовин рассказал, что в числе приоритетных задач – качественное проведение призывных кампаний
Анна Полякова
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Губернатор Ямала встретился с новым военкомом региона Фото: yanao.ruГубернатор Ямала встретился с новым военкомом региона Фото: yanao.ru
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В Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с новым военным комиссаром округа Михаилой Торовиным. Он назначен на эту должность 18 декабря 2019 года.

Военком рассказал, что в числе приоритетных задач – качественное проведение призывных кампаний, совместное с органами власти участие в мобилизационной подготовке, проведение смотров-конкурсов и патриотических мероприятий.

Как отметил губернатор, у Ямала есть подшефные воинские части, на Черноморском флоте – большой десантный корабль «Ямал», противолодочный корабль на Балтийском флоте. В прошлом году мы начали налаживать шефские связи с Северным флотом. Совместно ведём работу по патриотическому воспитанию, с Черноморским флотом организуем выезды школьников в летние лагеря.

Военный комиссариат принимает участие в региональной поисковой экспедиции «Ямал – вахта памяти», спартакиаде для молодежи, межведомственном проекте «Горные стрелки». В планах - развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В год 75-летия Победы предполагается вступление в ряды юнармейцев порядка 300 человек. Запланировано проведение юнармейского слёта.

Он также рассказал о федеральном проекте «Дорога памяти». Это создание мультимедийной галереи фотографий участников войны при Главном храме Вооруженных Сил России. Суть проекта в том, чтобы сделать доступной информацию о каждом, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Для его реализации военный комиссариат собирает сведения об участниках этой войны, их фотографии и фронтовые письма. Ямальцы могут предоставить для галереи данные о воевавших родных и близких.

ДОСЬЕ КП Михаил Торовин - участник боевых действий. С августа 1999 по июнь 2001 года принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, с декабря 2015 по март 2016 года на территории Сирийской Арабской Республики. Награждён медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, шестью медалями Министерства Обороны РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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