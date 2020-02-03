В Губкинском руководитель больше двух лет не платил семи работникам

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:54:53+03:00

В Губкинском руководитель больше двух лет не платил зарплату семи работникам Фото: Ольга Крыльцова

За это время он задолжал им более 2 млн. 800 рублей

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В Губкинском расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты. Гендиректор коммерческой организации в период с января 2017 по апрель 2019 года не выплачивал заработную плату 7 работникам общества. За это время он задолжал им более 2 млн. 800 рублей. При этом руководитель имел реальную финансовую возможность для выплат.

Прокурор города внес конкурсному управляющему общества представление, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.

Благодаря принятым мерам задолженность по зарплате перед бывшими работниками организации полностью погашена.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU